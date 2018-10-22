ريال مدريد يرفض التسرع في اختيار مدربه الجديد

ذكرت تقارير صحفية، اليوم الأحد، أن إدارة ريال مدريد، قررت إقالة جولين لوبيتيجي، المدير الفني للفريق.



لكن صحيفة "ABC" الإسبانية، قالت إن هذه الخطوة ستتم دون تسرع، لأن هدف النادي الرئيسي هو النجاح، ولا يهم ما إذا كان المدرب الجديد، سيأتي الخميس المقبل أو بعد الكلاسيكو.



وأضافت أن المهم حاليًا بالنسبة للريال، هو التعاقد مع مدرب يعيد الطموح المفقود للاعبين، حيث تعتقد الإدارة أن الفريق، ليس لديه أي طموح، بالإضافة لافتقاده الجاهزية البدنية.





وأشارت الصحيفة إلى أن الريال، لم يستقر بعد على المدرب الجديد.



لكنها قالت إن المدير الفني الإيطالي، أنطونيو كونتي، قادر على تجهيز الفريق بدنيًا، بشكل مميز، كما فعل خلال وجوده مع يوفنتوس وتشيلسي، وهو ما فشل فيه لوبيتيجي وجهازه.



وأضافت أن كونتي في وضع جيد، ضمن المرشحين لتدريب الميرينجي، ومنهم روبرتو مارتينيز، ومايكل لاودروب.