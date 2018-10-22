ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

رغم الخسارة.. مدرب مولودية وجدة: نسير على الطريق الصحيح

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 03:25 ص
عزيز كركاش مدرب مولودية
عزيز كركاش مدرب مولودية وجدة
حسن العمدة
قلل عزيز كركاش مدرب مولودية وجدة، من تأثير هزيمة ناديه أمام الوداد البيضاوي (2-0)، مؤكدا أن فريقه يسير في الاتجاه الصحيح.

وقال عزيز كركاش في تصريحات تلفزيونية: "لقد لعبنا أمام فريق كبير ومتمرس على أرضه، والجميع يعلم قوة الوداد بملعبه والأسماء التي تتضمنها تشكيلته".

وأضاف: "صحيح نتائجنا لا ترضي فعاليات الفريق، كما لا ترضيني شخصيا لكن نحتاج لمزيد من الوقت كي نضبط الأمور بالشكل الصحيح الذي يخرجنا من متاهة النتائج السلبية".

وطمئن مدرب وجدة أنصار الفريق قائلا "لا ينبغي تهويل الأمور، مازلنا في البداية وهامش التدارك لا يزال ممكنا، هناك ضغط نفسي رهيب يتضاعف كلما فشلنا في تحقيق الانتصار والفوز وحده سيخلصنا من هذه الصعوبات".
loading...

ترشيحاتنا

ترامب يتمنى إغلاق شبكة سي إن إن

نيمار يكشف حقيقة رحيله عن باريس سان جيرمان والعودة إلى برشلونة.. فيديو

رئيس الأعلى لتنظيم الإعلام: الإخوان محرمون من إنشاء مواقع إلكترونية

ضعي مزيج النشا والخل على بشرتك 30 دقيقة ولاحظي ماذا سيحدث

فلوكس ساخرا من شائعة زواجه المدني: أقوى من الأستروكس.. صور

حريق يلتهم مطعما شهيرا بالشرقية.. والدفع بـ 3 سيارات إطفاء لإخماده

ريال مدريد يرفض التسرع في اختيار مدربه الجديد

الأهلي: خلينا نحتفل وبلاش نشغل جمهورنا بأي حاجة تانية

مايا شيحة تهدد جمهور شقيقتها حلا: اللي مش هيحترم نفسه هعمله بلوك

محافظ الإسكندرية يشهد انطلاق أول أتوبيس كهربائي

فييرا: لو احتسب الحكم ركلة جزاء لـ بيراميدز كنا سنفوز .. فيديو

محاولات لإخماد حريق مصنع مراتب إسفنج بالبدرشين

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المنتدى الثاني للسجون بحضور قيادات أمنية ورموز إعلامية.. الغمري: السجين يحصل على راتب ونسبة من أرباح المشروعات.. ومدير مستشفى طرة: نقدم خدمات طبية للنزلاء تفوق كندا وإنجلترا.. صور

سعر خيالي لـ خاتم خطوبة الليدي جاجا

مستشار حراسة الأراضي المقدسة: القدس أم الجميع ومفتاح السلام والحروب..صور

استجابة لصدى البلد .. محافظ الدقهلية يتفقد مستشفى بني عبيد .. صور

جلسة تصوير حديثة لـ محمد منير لطرح ألبومه الجديد خلال أيام .. صور

فيديو

طرح برومو فيلم Escape Room والعرض 4 يناير المقبل.. فيديو
نانسى عجرم تحقق 9 ملايين مشاهد بأغنية بدنا نولع الجو
إسماعيل نصر الدين يكشف تفاصيل تعديلات قانون الإيجار القديم.. فيديو
مدرب الإسماعيلي: الوضع في الدراويش لم يكن مريحًا .. فيديو
فييرا: مباراة ناصر الفكرية لم تكن سهلة كما توقع البعض .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع النقاب في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية؟

هل تؤيد مقترح منع النقاب في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية؟