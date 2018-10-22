رغم الخسارة.. مدرب مولودية وجدة: نسير على الطريق الصحيح

قلل عزيز كركاش مدرب مولودية وجدة، من تأثير هزيمة ناديه أمام الوداد البيضاوي (2-0)، مؤكدا أن فريقه يسير في الاتجاه الصحيح.



وقال عزيز كركاش في تصريحات تلفزيونية: "لقد لعبنا أمام فريق كبير ومتمرس على أرضه، والجميع يعلم قوة الوداد بملعبه والأسماء التي تتضمنها تشكيلته".



وأضاف: "صحيح نتائجنا لا ترضي فعاليات الفريق، كما لا ترضيني شخصيا لكن نحتاج لمزيد من الوقت كي نضبط الأمور بالشكل الصحيح الذي يخرجنا من متاهة النتائج السلبية".



وطمئن مدرب وجدة أنصار الفريق قائلا "لا ينبغي تهويل الأمور، مازلنا في البداية وهامش التدارك لا يزال ممكنا، هناك ضغط نفسي رهيب يتضاعف كلما فشلنا في تحقيق الانتصار والفوز وحده سيخلصنا من هذه الصعوبات".