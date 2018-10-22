سباليتي: كنت واثقا من الفوز على ميلان

شدد لوتشيانو سباليتي، المدير الفني لإنتر ميلان، على استحقاق فريقه للفوز على ميلان (1-0)، اليوم الأحد، في الجولة التاسعة من الكالتشيو.



وقال سباليتي، في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس": "أردنا أن نسجل في وقت مبكر، ومن ثم نسيطر على المباراة، من أجل المزيد من الأهداف".



وأضاف: "أمر واضح أن إنتر استحق الفوز، لعبنا من البداية إلى النهاية في نصف ملعبهم، قمنا بضغط عالٍ، لذا كنا نستحق ذلك.. ليس لأننا أردنا الفوز أكثر منهم، لكن لأننا لعبنا بشكل أفضل".



وأردف: "جئت إلى هنا من أجل الانتصار، وليس مجرد الجلوس على مقاعد البدلاء لموسم، ومحاولة الحصول على الراتب وإرساله للمنزل.. جئت لكي أنظم مستقبل إنتر ميلان، واللاعبون يجب أن يفعلوا نفس الشيء".



وواصل سباليتي: "أعجبني بعد صافرة النهاية ما قاله إيكاردي، بأن علينا إيجاد الاستمرارية... إنها وظيفتنا، يجب أن نفعل ذلك بشعور الانتماء، وإثبات أن إنتر كان على حق في اختيارنا".



وعن موقف ناينجولان بعد إصابته، قال المدرب الإيطالي: "يجب علينا أن نذهب به إلى المستشفى، ثم نرى، لن يكون معنا لفترة".



وحول أسلوب لعب النيراتزوري، قال: "كان أمرًا خطيرًا أن تقوم بالضغط العالي، لأنك تخاطر باستقبال هجمات مرتدة".



واستدرك: "لكننا كنا رائعين اليوم، وأجبرنا ميلان على فقد الكرة باستمرار.. كنا متأكدين أن ميلان غير قادر، على لعب التمريرات ذات الجودة العالية، التي تحدث عنها جينارو جاتوزو (مدرب الروسونيري)".



وكان جاتوزو قد اعتبر قبل المباراة، أن فريقه أكثر موهبة وجودة، من الناحية الفنية، مقارنة بإنتر ميلان.