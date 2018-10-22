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رياضة

صاحب هدف القاتل في ميلان: يجب أن نجعل الفوز عادة

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 04:51 ص
إيكاردي
إيكاردي
حسن العمدة
أبدى ماورو إيكاردي، قائد إنتر ميلان، سعادته بطريقة فوز فريقه على الغريم التقليدي ميلان، بهدف نظيف، في الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي.

وقال إيكاردي، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية: "الديربيات يجب الفوز بها، كنا نقول ذلك طوال الأسبوع، أتيحت لنا العديد من الفرص، ذهبت كرة إلى القائم، وتم إلغاء هدف لنا، لذا نحن نستحق الفوز بالمباراة لما قدمناه خلال 90 دقيقة".

وأضاف: "الفوز بهذه الطريقة في الدقيقة 92، يجعل الأمر أكثر متعة، يجب أن نواصل على هذا المنوال".

وتابع هداف إنتر: "لقد قلت قبل فترة التوقف الدولي، إن الفريق يجب أن يفوز من أجل هؤلاء المشجعين الرائعين في سان سيرو، وبالنسبة لنا، يجب أن نجعل الفوز عادة".

وأردف: "الأمر متروك لنا لكي نعثر على الاستمرارية، ثم سنرى في نهاية الموسم أين نحن، يجب أن نستمر هكذا ونحافظ على تحقيق الانتصارات".

وختم إيكاردي: "نحن نعرف إمكانيات فريقنا، ونستطيع محاربة الجميع".

وسجل إيكاردي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 92، ليمنح النيراتزوري فوزًا قاتلًا بديربي ميلانو.
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