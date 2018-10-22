الليلي: لن أحل أزمة الإفريقي في أسبوع واحد

عبر المدير الفني الجديد للإفريقي، شهاب الليلي، عن حسرته بعد الهزيمة أمام الصفاقسي (2-0)، اليوم الأحد، لحساب الجولة الخامسة للدوري التونسي.



وقال الليلي، في تصريحات للصحفيين، بعد نهاية الكلاسيكو: "لا بد أن نكون واقعيين.. لقد تسلمت الفريق في ظروف صعبة، حيث يعاني أزمة ثقة ونتائج".



وتابع: "ليس في أسبوع واحد، يمكنني إخراج الإفريقي من هذه الأزمة.. ثم أنني لم أتولى تدريب الفريق، من أجل مباراة الصفاقسي فقط، بل من أجل مشروع رياضي".





وأردف: "لم ندخل المواجهة جيدا، ولم نقدم المردود المطلوب خلال الشوط الأول، الذي قبلنا فيه هدفا، لكن في الشوط الثاني تحسن مردودنا، وكنا قريبين من التعديل".



وواصل: "تشكيلتنا كانت منقوصة من أحمد خليل، الذي خضع لعملية جراحية، كما أنني أقحمت أسامة الدراجي في الشوط الثاني، وحرارته تقارب الـ40 درجة، وهو من طلب إقحامه لمساعدة زملائه".



واستطرد المدرب: "أتيحت لنا بعض الفرص، لكننا لم نعرف كيف نجسمها، كما لا بد أن أعترف بأننا لعبنا اليوم، أمام فريق متوازن ومتكامل".



وأضاف الليلي: "الفريق ما زال تحت تأثير النتائج السلبية السابقة، ولذلك علينا القيام بإصلاحات، خصوصا على مستوى الجاهزية الذهنية للاعبين، الذين طلبت منهم تحمل المسؤولية، وأن يكونوا في مستوى هذا النادي الكبير.. وبحول الله سننجح في إيجاد الحلول، في أقرب الآجال، لإخراج الإفريقي من هذه الوضعية".