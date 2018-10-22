ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

الليلي: لن أحل أزمة الإفريقي في أسبوع واحد

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 05:21 ص
المدير الفني الجديد
المدير الفني الجديد للإفريقي، شهاب الليلي
حسن العمدة
عبر المدير الفني الجديد للإفريقي، شهاب الليلي، عن حسرته بعد الهزيمة أمام الصفاقسي (2-0)، اليوم الأحد، لحساب الجولة الخامسة للدوري التونسي.

وقال الليلي، في تصريحات للصحفيين، بعد نهاية الكلاسيكو: "لا بد أن نكون واقعيين.. لقد تسلمت الفريق في ظروف صعبة، حيث يعاني أزمة ثقة ونتائج".

وتابع: "ليس في أسبوع واحد، يمكنني إخراج الإفريقي من هذه الأزمة.. ثم أنني لم أتولى تدريب الفريق، من أجل مباراة الصفاقسي فقط، بل من أجل مشروع رياضي".


وأردف: "لم ندخل المواجهة جيدا، ولم نقدم المردود المطلوب خلال الشوط الأول، الذي قبلنا فيه هدفا، لكن في الشوط الثاني تحسن مردودنا، وكنا قريبين من التعديل".

وواصل: "تشكيلتنا كانت منقوصة من أحمد خليل، الذي خضع لعملية جراحية، كما أنني أقحمت أسامة الدراجي في الشوط الثاني، وحرارته تقارب الـ40 درجة، وهو من طلب إقحامه لمساعدة زملائه".

واستطرد المدرب: "أتيحت لنا بعض الفرص، لكننا لم نعرف كيف نجسمها، كما لا بد أن أعترف بأننا لعبنا اليوم، أمام فريق متوازن ومتكامل".

وأضاف الليلي: "الفريق ما زال تحت تأثير النتائج السلبية السابقة، ولذلك علينا القيام بإصلاحات، خصوصا على مستوى الجاهزية الذهنية للاعبين، الذين طلبت منهم تحمل المسؤولية، وأن يكونوا في مستوى هذا النادي الكبير.. وبحول الله سننجح في إيجاد الحلول، في أقرب الآجال، لإخراج الإفريقي من هذه الوضعية".
loading...

ترشيحاتنا

قطر تطرح حلولا كوميدية لاستيعاب جماهير مباريات كأس العالم 2022

أحمد موسى: رواتب بعض السجناء تصل إلى 6 آلاف جنيه ..فيديو

آخر ظهور لـ جمال خاشقجي مع خطيبته قبل دخوله القنصلية السعودية .. صور

إسماعيل نصر الدين يكشف تفاصيل تعديلات قانون الإيجار القديم.. فيديو

رد ناري من الأهلي على فتح الزمالك ملف نادي القرن

الجبير يكشف تفاصيل التحقيقات حول مقتل خاشقجي.. ولي العهد لم يعلم بالواقعة.. ونحتاج إلى وقت لكشف الملابسات

طريقة مذهلة للتخلص من تشققات جلد البطن بعد الولادة

فييرا يكشف الفارق بين فترتيه الحالية والسابقة في ملاعب مصر.. فيديو

رد فعل مجنون من عمرو وردة خلال ديربي سالونيكا في اليونان.. فيديو

الأهلي: خلينا نحتفل وبلاش نشغل جمهورنا بأي حاجة تانية

الجوافة فاكهة الشتاء.. 13 فائدة تحدث للجسم عند تناول الحبة الذهبية

وزير الكهرباء: انتهى عصر مقولة ادفع وبعدين اشتكى

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المنتدى الثاني للسجون بحضور قيادات أمنية ورموز إعلامية.. الغمري: السجين يحصل على راتب ونسبة من أرباح المشروعات.. ومدير مستشفى طرة: نقدم خدمات طبية للنزلاء تفوق كندا وإنجلترا.. صور

سعر خيالي لـ خاتم خطوبة الليدي جاجا

مستشار حراسة الأراضي المقدسة: القدس أم الجميع ومفتاح السلام والحروب..صور

استجابة لصدى البلد .. محافظ الدقهلية يتفقد مستشفى بني عبيد .. صور

جلسة تصوير حديثة لـ محمد منير لطرح ألبومه الجديد خلال أيام .. صور

فيديو

فييرا يكشف الفارق بين فترتيه الحالية والسابقة في ملاعب مصر.. فيديو
طرح برومو فيلم Escape Room والعرض 4 يناير المقبل.. فيديو
نانسى عجرم تحقق 9 ملايين مشاهد بأغنية بدنا نولع الجو
إسماعيل نصر الدين يكشف تفاصيل تعديلات قانون الإيجار القديم.. فيديو
مدرب الإسماعيلي: الوضع في الدراويش لم يكن مريحًا .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع النقاب في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية؟

هل تؤيد مقترح منع النقاب في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية؟