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رياضة

موهبة كروية جديدة تثير الجدل في فريق دورتموند

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 05:52 ص
يوسوفا موكوكو
يوسوفا موكوكو
حسن العمدة
واصل يوسوفا موكوكو، ناشئ بوروسيا دورتموند، إثارة دهشة متابعيه، خلال إحدى مباريات فريقه، بالدوري الألماني للناشئين.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" أن موهبة دورتموند نجح في تسجيل 4 أهداف بمفرده، خلال فوز فريقه على هينيف (10-0)، ليصل إلى 50 هدفًا خلال 36 مباراة فقط.

وأشارت الشبكة إلى أن موكوكو، صاحب الـ13 عامًا، رفع رصيده من الأهداف إلى 14 هدفًا في الدوري الألماني تحت 17 عامًا هذا الموسم.

وكان موكوكو قد انضم إلى دورتموند عام 2017، قادمًا من سانت باولي الألماني، ليخطف الأنظار سريعًا مع فريق الناشئين.

ويلعب موكوكو ضمن صفوف فريق تحت 17 عامًا، رغم عدم تجاوز عمره 14 عامًا، بسبب موهبته الفذة، التي جعلت البعض يصفه بالطفل المعجزة.

يذكر أن المهاجم الألماني الشاب قد أثار الجدل الأسبوع الماضي، بعدما كتب عبر حسابه على موقع (إنستجرام): "لقد تحولت إلى بافاريا"، في إشارة لانتقاله إلى بايرن ميونخ، قبل أن يعلن تعرض الحساب للاختراق.
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