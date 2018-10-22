بـ 3 مكونات طبيعية.. يمكنك تكثيف حواجبك بسرعة لا تتوقعيها

هل تريدين تكثيف حواجبك بصورة طبيعية وباستمرار من دون اللجوء لأدوات التحميل إليك وصفة سريعة لتكثيف الحواجب، يقدمها موقع "بولد سكاي" الهندي.



كل ما تحتاجين لتكثيف حاجبيك:

ملعقة زيت زيتون

ملعقة كبيرة من العسل

ملعقة صغيرة من جل الصبار



طريقة التحضير والاستخدام:

امزجي المكونات لتتجانس وقومي بواسطة فرشاة المكياج فى توزيع المكونات على حاجبيك بالتساوى وتركها حوالى 30 دقيقة ثم غسلها بالماء الفاتر ويمكنك تكرار الوصفة مرة يوميًا لمدة أسبوع وستدهشين بالنتيجة.