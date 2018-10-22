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مرأة

بـ 3 مكونات طبيعية.. يمكنك تكثيف حواجبك بسرعة لا تتوقعيها

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 06:53 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
هل تريدين تكثيف حواجبك بصورة طبيعية وباستمرار من دون اللجوء لأدوات التحميل إليك وصفة سريعة لتكثيف الحواجب، يقدمها موقع "بولد سكاي" الهندي.

كل ما تحتاجين لتكثيف حاجبيك:
ملعقة زيت زيتون
ملعقة كبيرة من العسل
ملعقة صغيرة من جل الصبار

طريقة التحضير والاستخدام:
امزجي المكونات لتتجانس وقومي بواسطة فرشاة المكياج فى توزيع المكونات على حاجبيك بالتساوى وتركها حوالى 30 دقيقة ثم غسلها بالماء الفاتر ويمكنك تكرار الوصفة مرة يوميًا لمدة أسبوع وستدهشين بالنتيجة.
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