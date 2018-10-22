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رياضة

مدافع تشيلسي: فشلنا في قتل المباراة أمام مانشستر يونايتد

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 06:26 ص
ديفيد لويز
ديفيد لويز
حسن العمدة
قال البرازيلي ديفيد لويز، مدافع تشيلسي، إن مانشستر يونايتد، لعب بخطة دفاعية واضحة، في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس وانتهى بالتعادل الإيجابي (2-2) بالبريمييرليج.

وقال لويز، خلال تصريحاته لموقع ناديه الرسمي: "لقد سيطرنا على المباراة، وحاولنا خلق مساحة لتسجيل الأهداف، وجوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد، جاء بخطة للدفاع فقط واللعب على الهجمات العكسية".

وأضاف: "أعتقد أنه في الشوط الأول لعبنا نحن فقط، وكان بإمكاننا تقديم الأفضل بتسجيل الهدف الثاني لقتل المباراة، ولكن ليس من السهل على الإطلاق الفوز بمباراة بالبريمييرليج، وخاصًة أمام خصم كبير".

ورغم تقدم تشيلسي بهدف نظيف في الشوط الأول، إلا أن الشياطين الحمر عادوا في الشوط الثاني بهدفين، واقتنص روس باركلي هدف التعادل للبلوز في الدقيقة (90+6)، بمساهمة لويز.
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