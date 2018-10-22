أزمة جديدة في ريال مدريد بين لوبيتيجي وكروس

يعيش ريال مدريد أجواء مليئة بالتوتر، في ظل أنباء عن قرب الإطاحة بالمدير الفني، جولين لوبيتيجي.



وفي هذا الصدد، كشفت صحيفة "ديفينسا سنترال" الإسبانية، أن العلاقة "سيئة للغاية" بين المدرب ونجم الفريق، توني كروس، منذ مباراة الجولة الثامنة أمام ديبورتيفو ألافيس (0-1).



ونقلت الصحيفة تصريحات للصحفي، فرناندو بورجوس، المقرب من الميرينجي، قال فيها: "هناك فجوة كبيرة بين لوبيتيجي وكروس".



ولم يدفع المدرب بالدولي الألماني، في المباراة الأخيرة أمام ليفانتي، حيث جلس على دكة البدلاء، طوال الـ90 دقيقة، ما أشعل فتيل الصدام الموجود بينهما بالفعل.



وكان كروس قد صرح، أثناء تواجده مع منتخب ألمانيا، بشأن إشراكه من قبل لوبيتيجي، كلاعب وسط مدافع، بأنه يحب اللعب في هذا المركز، لكنه ليس كاسيميرو.