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مرأة

استخدامات جمالية مدهشة للنشا.. تعرفي عليها

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 03:00 ص
صدى البلد
علا أحمد
لا يعلم معظمنا الاستخدامات الجمالية للنشا، وهو ما يجعلنا لا نستخدمها إلا في تحضير الطعام فقط، ولكن عقب الاطلاع على السطور التالية حتما سيتغير الأمر كثيرًا، وسيعيد كل منا التفكير في الأمر واستخدامها بصورة مستمرة.

فكما نصحت خبيرة التجميل والماكياج، رضوى طه، فإن النشا يساعد في التخلص من مشكلة ترهلات البشرة، وذلك من خلال وضعه على البشرة بعد إضافة الصبار له، بالإضافة إلى ذلك فإن وضع خليط من النشا مع زيت اللوز المر يساعد في ترطيب البشرة بصورة كبيرة.

وأضافت خبيرة التجميل والماكياج، أن وضع النشا وماء الورد يوميا في الصباح الباكر يساعد في القضاء على مشكلة نحو شعر الوجه، كما يساعد في تقليل انتفاخات العينين.
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