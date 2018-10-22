ضربة موجعة لـ إنتر ميلان قبل موقعة برشلونة

تعرض البلجيكي رادجا ناينجولان، لاعب خط وسط إنتر ميلان، لإصابة في لقاء الديربي ضد ميلان، مساء اليوم الأحد.



وبحسب شبكة "سبورت ميدياست" الإيطالية، فإن ناينجولان تعرض لإصابة في الكاحل الأيسر.



وأضافت: "سيتم إخضاعه لعدة فحوصات طبية لتحديد موقفه من مباراة برشلونة بدوري الأبطال، الأربعاء المقبل، لكن من المحتمل غيابه عن تلك المواجهة".



واشتكى ناينجولان من آلام في الدقيقة 30، بعد التحام قوي مع لوكاس بيليا، لاعب ميلان، وخرج من أرض الملعب وشارك بدلا منه بورخا فاليرو.