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رياضة

اليوم ..الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة وفاق سطيف

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 08:18 ص
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى تدريباته فى السادسة مساء بتوقيت الجزائر، السابعة بتوقيت القاهرة بملعب 8 مايو استعدادا لمواجهة وفاق سطيف المقررة لها التاسعة من مساء غد بالملعب نفسه فى إياب نصف نهائى دورى الأبطال الإفريقي، وكان المارد الأحمر قد فاز بهدفين نظيفين فى مباراة الذهاب التى جرت بإستاد السلام قبل أسبوعين.

وسيكون مران اليوم خفيفا لتجنب الإرهاق خاصة قبل ساعات من المباراة القوية التى ستجمعه بوفاق سطيف، ويعقد الفرنسى باتريس كارتيرون مؤتمرا صحفيا اليوم قبل بدء المران يحضره حسام عاشور قائد الفريق كما تنص لوائح الكاف يتحدث فيه عن أهمية تلك المباراة.
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