ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

مدير إدارة الإعلام بـ تحيا مصر: تم الإفراج عن 2896 غارما وغارمة

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 03:37 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
حسام الحارتي
وجه محمد مختار مدير إدارة الإعلام بصندوق تحيا مصر، الشكر إلى جميع المصريين الذين قاموا بتدعيم صندوق "تحيا مصر" الذي ساعد في إنقاذ الكثير من المواطنين وآخرهم اليوم الإفراج عن 2896 غارما وغارمة.

وأضاف مختار في تصريحات هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة" ، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن مبادرة سجون بلا غارمين التي أطلقها رئيس الجمهورية تم رصد 30 مليون جنيه من داخل صندوق "تحيا مصر"، من أجل القضاء عليه.

وأوضح مدير إدارة الإعلام أنه يتم دراسة الحالة قبل دفع الدين عن الغارمين من أجل التأكد إذا كان مطلوبا على ذمة قضية أخرى أم لا.
loading...

ترشيحاتنا

تعليق مؤثر لـ زكريا ناصف على عقد رعاية الأهلي

إسماعيل نصر الدين يكشف تفاصيل تعديلات قانون الإيجار القديم.. فيديو

علي ماهر يستقيل من تدريب سموحة لهذا السبب

مشروب بديل لـ الإنسولين يسيطر على مستويات السكر في الدم

سعر خيالي لـ خاتم خطوبة الليدي جاجا

وزير الخارجية السعودي: سيتم معاقبة مرتكبي جريمة خاشقجي بالشكل المناسب

سعد سمير يتلقى خبرا سارا خلال تواجده بمعسكر الأهلي في الجزائر

مايا شيحة تهدد جمهور شقيقتها حلا: اللي مش هيحترم نفسه هعمله بلوك

معمرة فلبينية قبلة آلاف السياح كل عام لرسم الوشم.. فيديو

اتفاق جديد بين ترامب وأردوغان حول إدلب والقس الأمريكي

رد ناري من الأهلي على فتح الزمالك ملف نادي القرن

محاولة سرقة منزل ديفيد بيكهام وانهيار زوجته .. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المنتدى الثاني للسجون بحضور قيادات أمنية ورموز إعلامية.. الغمري: السجين يحصل على راتب ونسبة من أرباح المشروعات.. ومدير مستشفى طرة: نقدم خدمات طبية للنزلاء تفوق كندا وإنجلترا.. صور

سعر خيالي لـ خاتم خطوبة الليدي جاجا

مستشار حراسة الأراضي المقدسة: القدس أم الجميع ومفتاح السلام والحروب..صور

استجابة لصدى البلد .. محافظ الدقهلية يتفقد مستشفى بني عبيد .. صور

جلسة تصوير حديثة لـ محمد منير لطرح ألبومه الجديد خلال أيام .. صور

فيديو

طرح برومو فيلم Escape Room والعرض 4 يناير المقبل.. فيديو
نانسى عجرم تحقق 9 ملايين مشاهد بأغنية بدنا نولع الجو
إسماعيل نصر الدين يكشف تفاصيل تعديلات قانون الإيجار القديم.. فيديو
مدرب الإسماعيلي: الوضع في الدراويش لم يكن مريحًا .. فيديو
فييرا: مباراة ناصر الفكرية لم تكن سهلة كما توقع البعض .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع النقاب في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية؟

هل تؤيد مقترح منع النقاب في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية؟