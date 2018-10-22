مدير إدارة الإعلام بـ تحيا مصر: تم الإفراج عن 2896 غارما وغارمة

وجه محمد مختار مدير إدارة الإعلام بصندوق تحيا مصر، الشكر إلى جميع المصريين الذين قاموا بتدعيم صندوق "تحيا مصر" الذي ساعد في إنقاذ الكثير من المواطنين وآخرهم اليوم الإفراج عن 2896 غارما وغارمة.



وأضاف مختار في تصريحات هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة" ، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن مبادرة سجون بلا غارمين التي أطلقها رئيس الجمهورية تم رصد 30 مليون جنيه من داخل صندوق "تحيا مصر"، من أجل القضاء عليه.



وأوضح مدير إدارة الإعلام أنه يتم دراسة الحالة قبل دفع الدين عن الغارمين من أجل التأكد إذا كان مطلوبا على ذمة قضية أخرى أم لا.

