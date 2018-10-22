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رياضة

فييرا: نسعى لتحقيق طموحات الجماهير في المنافسات المقبلة

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 02:35 ص
صدى البلد
عمرو ابوبكر
أكد جورفان فييرا، المدير الفني لنادي الإسماعيلي، أن الفريق مستعد للمنافسات المقبلة في الدوري والكأس والبطولة العربية.

وقال فييرا في تصريحات خاصة لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "لدينا مباريات هامة في الفترة المقبلة، ثم بعد ذلك سننتظر قرعة أفريقيا".

وأكمل: "عائد لبطولة أفريقيا من جديد ونسعى لتحقيق طموحات الجماهير في الفترة المقبلة".
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