فييرا: نسعى لتحقيق طموحات الجماهير في المنافسات المقبلة

أكد جورفان فييرا، المدير الفني لنادي الإسماعيلي، أن الفريق مستعد للمنافسات المقبلة في الدوري والكأس والبطولة العربية.



وقال فييرا في تصريحات خاصة لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "لدينا مباريات هامة في الفترة المقبلة، ثم بعد ذلك سننتظر قرعة أفريقيا".



وأكمل: "عائد لبطولة أفريقيا من جديد ونسعى لتحقيق طموحات الجماهير في الفترة المقبلة".

