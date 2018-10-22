حلبية: المصري قد يدعو لجمعية عمومية طارئة بسبب عدم اللعب في بورسعيد

أكد عدنان حلبية عضو مجلس إدارة نادي المصري أن هناك خطوات جديدة منتظر اتخاذها بعد رفع شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بعد مباراة الأربعاء المقبل في نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية.



وقال "عدنان" في تصريحات تلفزيونية لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر "صدى البلد": "صعدنا الأمور لأخر درجة وقمنا بإرسال الشكوى للفيفا، نركز في مباراة الأربعاء المقبل أمام فيتا كلوب".



وأضاف: "الجميع داخل النادي يركز في المباراة، هي مباراة قومية باسم مصر".



وواصل حلبية "بعد المباراة سنرى الخطوات المحتمل تنفيذها، هناك جمعية عمومية هي صاحبة القرار قد يكون هناك دعوة لعقد جمعية عمومية طارئة، الأيام المقبلة ستكشف عن الخطوات المقبلة".

