حلبية: سيكون هناك قرارات تسعد الشعب البورسعيدي

أكد عدنان حلبية، عضو مجلس إدارة النادي المصري، أنه هناك قوانين يتبعها الفريق، وأوراق كان يجب أن تكتمل من 4 جهات، سواء قاموا بالرد أم لا.
وقال حلبية في مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "تصريحاتنا جاءت متأخرة خطوة بسبب دراستنا لكل التداعيات لكننا أكملنا أوراقنا وأرسلناها للاتحاد المصري والفيفا".
وأكمل: "خطواتنا مدروسنا ونعمل من كل الجهات، وسيكون هناك قرارات تسعد الشعب البورسعيدي، أتمنى الرد يكون إيجابيًا".
وقال حلبية في مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "تصريحاتنا جاءت متأخرة خطوة بسبب دراستنا لكل التداعيات لكننا أكملنا أوراقنا وأرسلناها للاتحاد المصري والفيفا".
وأكمل: "خطواتنا مدروسنا ونعمل من كل الجهات، وسيكون هناك قرارات تسعد الشعب البورسعيدي، أتمنى الرد يكون إيجابيًا".