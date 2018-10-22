حلبية: سيكون هناك قرارات تسعد الشعب البورسعيدي

أكد عدنان حلبية، عضو مجلس إدارة النادي المصري، أنه هناك قوانين يتبعها الفريق، وأوراق كان يجب أن تكتمل من 4 جهات، سواء قاموا بالرد أم لا.



وقال حلبية في مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "تصريحاتنا جاءت متأخرة خطوة بسبب دراستنا لكل التداعيات لكننا أكملنا أوراقنا وأرسلناها للاتحاد المصري والفيفا".



وأكمل: "خطواتنا مدروسنا ونعمل من كل الجهات، وسيكون هناك قرارات تسعد الشعب البورسعيدي، أتمنى الرد يكون إيجابيًا".

