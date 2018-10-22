محمد مرجان: نعمل بشكل احترافي.. لذلك نفرض سرية على القرارات المهمة

أكد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أن الفريق يعمل بشكل احترافي لذلك يفرض السرية على القرارات الهامة



وقال مرجان في مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "هدفنا التتويج ببطولة أفريقيا، ونسير بخطوات ثابتة نحو تحقيق ذلك".



وأكمل: "نظمنا حفلة لتكريم أبطال أكتوبر، في شهر الانتصارات، ونملك روح النصر والفانلة الحمراء".



أكد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أن الفريق يعمل بشكل احترافي لذلك يفرض السرية على القرارات الهامة.



وقال مرجان في مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "هدفنا التتويج ببطولة أفريقيا، ونسير بخطوات ثابتة نحو تحقيق ذلك".



وأكمل: "نظمنا حفلة لتكريم أبطال أكتوبر، في شهر الانتصارات، ونعمل داخل النادي بروح نصر أكتوبر والفانلة الحمراء".

