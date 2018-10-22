ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

محمد مرجان: نعمل بشكل احترافي.. لذلك نفرض سرية على القرارات المهمة

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 02:39 ص
صدى البلد
عمرو ابوبكر
أكد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أن الفريق يعمل بشكل احترافي لذلك يفرض السرية على القرارات الهامة

وقال مرجان في مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "هدفنا التتويج ببطولة أفريقيا، ونسير بخطوات ثابتة نحو تحقيق ذلك".

وأكمل: "نظمنا حفلة لتكريم أبطال أكتوبر، في شهر الانتصارات، ونملك روح النصر والفانلة الحمراء".

أكد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أن الفريق يعمل بشكل احترافي لذلك يفرض السرية على القرارات الهامة.

وقال مرجان في مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "هدفنا التتويج ببطولة أفريقيا، ونسير بخطوات ثابتة نحو تحقيق ذلك".

وأكمل: "نظمنا حفلة لتكريم أبطال أكتوبر، في شهر الانتصارات، ونعمل داخل النادي بروح نصر أكتوبر والفانلة الحمراء".
loading...

ترشيحاتنا

نانسى عجرم تحقق 9 ملايين مشاهد بأغنية بدنا نولع الجو

معمرة فلبينية قبلة آلاف السياح كل عام لرسم الوشم.. فيديو

محاولات لإخماد حريق مصنع مراتب إسفنج بالبدرشين

العاهل السعودي وولي عهده يعزيان ابن وأسرة الفقيد جمال خاشقجي

مروان سالم يفجر مفاجأة جديدة عن البصل المسرطن

طريقة مذهلة للتخلص من تشققات جلد البطن بعد الولادة

الجبير يكشف أسباب استغراق الرواية الرسمية لمقتل خاشقجى 18 يوما

مشروب بديل لـ الإنسولين يسيطر على مستويات السكر في الدم

أحمد فلوكس يرد عبر منبر صدى البلد على سبب إخفائه علاقته بـ هنا شيحة

الداخلية توجه 15 نصيحة لقائدي السيارات أثناء الشبورة المائية

هاني الناظر يكشف حقيقة علاقة الليزر وكريمات الشعر والعرق في الإصابة بالسرطان

مايا شيحة تهدد جمهور شقيقتها حلا: اللي مش هيحترم نفسه هعمله بلوك

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المنتدى الثاني للسجون بحضور قيادات أمنية ورموز إعلامية.. الغمري: السجين يحصل على راتب ونسبة من أرباح المشروعات.. ومدير مستشفى طرة: نقدم خدمات طبية للنزلاء تفوق كندا وإنجلترا.. صور

سعر خيالي لـ خاتم خطوبة الليدي جاجا

مستشار حراسة الأراضي المقدسة: القدس أم الجميع ومفتاح السلام والحروب..صور

استجابة لصدى البلد .. محافظ الدقهلية يتفقد مستشفى بني عبيد .. صور

جلسة تصوير حديثة لـ محمد منير لطرح ألبومه الجديد خلال أيام .. صور

فيديو

نانسى عجرم تحقق 9 ملايين مشاهد بأغنية بدنا نولع الجو
إسماعيل نصر الدين يكشف تفاصيل تعديلات قانون الإيجار القديم.. فيديو
مدرب الإسماعيلي: الوضع في الدراويش لم يكن مريحًا .. فيديو
فييرا: مباراة ناصر الفكرية لم تكن سهلة كما توقع البعض .. فيديو
جورفان فييرا: كان من الطبيعي أن يخسر بيراميدز أمام الإسماعيلى.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع النقاب في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية؟

هل تؤيد مقترح منع النقاب في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية؟