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رياضة

مؤمن حمدان: جمهور الأرجنتين كان بيكرهنا وبيشجع أي منتخب ضدنا

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 02:42 ص
صدى البلد
عمرو ابوبكر
أكد مؤمن حمدان لاعب منتخب مصر للصالات أن جمهور الأرجنتين كان يؤازر أي منتخب يواجه الفراعنة بسبب أول مباراة بين المنتخب المصري والمنتخب الأرجنتيني.

وقال مؤمن في حواره مع برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "جمهور الأرجنتين كان بيكهرنا جدًا وكان بيشجع أي منتخب تاني بيواجهنا".

وتابع: "مدربهم قبل انطلاق البطولة قال إن مصر مش في حساباته وكتاب مفتوح قادر على هزيمته ولكن أداء فريقنا أصاب الجميع بالمفاجأة وكنا متقدمين على فريق الأرجنتين في أول مباراة لنا أمامهم في افتتاح البطولة".

وأضاف: "الجمهور كرهنا بسبب مستوانا في مباراة الافتتاح واصبح يؤازر جميع المنتخبات حتى المنتخب العراقي ضدنا ولكن في آخر مباراة بعد ان فزنا بالميدالية الفضية قاموا بتشجيعنا".
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