حارس مصر للصالات: الكرة كانت بتخبط في رجل لعيبة الأرجنتين

كشف عبد الرحمن عباس حارس مرمى منتخب مصر للصالات عن كواليس ما حدث داخل غرفة خلع ملابس الفراعنة في مباراة تحديد المركز الثالث بأولمبياد الشباب بالأرجنتين.



وقال عبد الرحمن في حواره مع برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "دخلنا غرفتنا ونتساءل كيف سنعود أمام الأرجنتين بعد التأخر في النتيجة 3-0".



وتابع: "مدربنا هشام صالح طالبنا بالتركيز والثقة في قدراتنا وأكد لنا اننا قادرون على العودة في المباراة وهذا ما حدث".



وأضاف: "الكورة كانت بتخبط في رجل لاعبي الأرجنتيني وتدخل في الشباك وحارسهم لم يكن موفقًا رغم تألقه في مباراة البرازيل في المباراة السابقة لمباراة منتخب مصر، لم نصدق العودة في المباراة".

