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رياضة

مرجان: الخطيب نسي تعبه بعد مؤتمر الرعاية

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 02:45 ص
صدى البلد
عمرو ابوبكر
أكد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أن محمود الخطيب رئيس النادي نسي تعبه بعد مؤتمر الرعاية، صباح أمس الأحد.

وقال مرجان في مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "الخطيب بخير، لكنه لا يريد أن يريح نفسه من ألام الضهر".

وأكمل: "الخطيب يتحامل على نفسه عشان النادي الأهلي، وسعادته وهو موجود بتنسي التعب".
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