عبد الرحمن عباس: مباراة موزمبيق ساعدتنا بسبب مواجهة الجماهير

أكد عبد الرحمن عباس حارس مرمى منتخب مصر للصالات أن مباراة موزمبيق كان لها عامل السحر في الظهور بشكل جيد في أولمبياد الشباب بالأرجنتين والفوز بالميدالية البرونزية.



وقال عبد الرحمن في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "مباراة موزمبيق قبل انطلاق الأولمبياد ساعدتنا في الدخول في الأجواء مبكرًا".



وتابع "لعبنا لأول مرة وقتها في مباراة أمام الجماهير وهو ما جعلنا لا نتعرض لمفاجأة من وجود الجماهير في الأولمبياد".

