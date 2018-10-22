مؤمن حمدان: واتساب وسيلة تواصلنا مع الجهاز الفني

أكد مؤمن حمدان، لاعب منتخب مصر للصالات، أن البعثة كانت تواجه أزمة في الأرجنتين بسبب انقسامها في مقرين إقامة طوال منافسات الأولمبياد.



وقال مؤمن في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "قرار اللجنة الأولمبية أجبرنا على انقسام البعثة ووجود الجهاز الفني في مقر إقامة بعيد عن مقر إقامة اللاعبين بمسافة ساعة ونصف كاملة".



وتابع: "قمنا بإنشاء جروب على الواتساب بين اللاعبين والجهاز الفني من أجل تلقي بعض التعليمات طوال اليوم".



وواصل اللاعب "كنا نقابل الجهاز الفني في المحاضرات الفنية فقط قبل المباريات بيوم".

