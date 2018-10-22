اليوم.. محافظ كفر الشيخ يشهد محاكاة حية لمواجهة السيول

يشهد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ كفر الشيخ اليوم، محاكاة حية لمواجهة السيول والكوارث بساحة المطار بجوار ميدان الملك عبد الله بمدينة كفرالشيخ الساعة العاشرة صباحًا؛ للوقوف على مدى جاهزية أجهزة المحافظة لمواجهة الأزمات.



يأتي هذا في حضور اللواء فريد مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، والمهندس راضي أمين السكرتير العام، والمهندس علي عبد الستار، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والقيادات التنفيذية والشعبية.



ويشارك في المحاكاة أجهزة ومعدات مجلس المدينة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى خيام الإيواء الخاصة بمديرية التضامن الاجتماعي، حيث تُعد هذه المحاكاة سيناريو فعلي لما يتم حال حدوث أي أزمة من أزمات السيول والأمطار الغزيرة.

