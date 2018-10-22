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مستقبل وطن ينظم معرضا لبيع السلع المنزلية والملابس بالقليوبية.. صور

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 03:53 ص
صدى البلد
مصطفى الرماح
نظم حزب "مستقبل وطن" بمحافظة القليوبية، معرضا لبيع السلع المنزلية والملابس للمواطنين بأسعار مخفضة.

ويستمر المعرض بدأ من من اليوم ولمدة 6 أشهر.

يذكر أن حزب "مستقبل وطن" يقوم بالعديد من المبادرات الإنسانية لخدمة المواطنين خاصة في القرى والمراكز بالمحافظات، ومنها توجيه القوافل الطبية للكشف على المواطنين بالمجان وتوزيع الملابس والسلع الغذائية على المواطنين.
مستقبل وطن ينظم معرضا لبيع السلع المنزلية والملابس بالقليوبية.. صور
مستقبل وطن ينظم معرضا لبيع السلع المنزلية والملابس بالقليوبية.. صور
مستقبل وطن ينظم معرضا لبيع السلع المنزلية والملابس بالقليوبية.. صور
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