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مرأة

في 20 دقيقة تخلصي من الهالات السوداء

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 08:24 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
هل تعاني من الهالات السوداء مما يسبب لك الكثير من الإزعاج؟ يمكنك التخلص منها بوصفة سهلة وسريعة لن تكلفك الكثير تعمل على تفتيح منطقة الهالات لدرجات بمكونات طبيعية من مطبخك تقدمها خبيرة التجميل نانيس سليم لـ "صدى البلد".

كل ما تحتاجين لتطبيق القناع..

- ملعقة دقيق.

- ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم.

- ملعقة صغيرة من زيت اللوز .

-ملعقة حليب.

طريقة التحضير:
امزجي المكونات لتتجانس تماما وقومي بوضعها على منطقة الهالات ودلكيها بحركات دائرية، وتركها حوالي 20 دقيقة، ثم غسل المنطقة بالماء الفاتر.
 
انتظري حتى يجف الماسك على الوجه ثم قومي بغسل محيط العين ويمكنك تطبيق القناع مرتين في الأسبوع لمدة شهر وستلاحظين الفرق بسرعة.
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