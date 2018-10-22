محاولة سرقة منزل ديفيد بيكهام وانهيار زوجته .. صور

نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية مجموعة من الصور الصادمة، تظهر لحظة تعرض منزل لاعب الكرة الإنجليزي الشهير ديفيد بيكهام، من قبل مجموعة من المقنعين، الأمر الذى نتج عنه انهيار زوجته فيكتوريا بيكهام.



تعود التفاصيل عندما غادر ديفيد وفكتوريا المنزل وتسلل المقنعون للمنزل الفخم فى مدينة أوكسفورد شاير، الذى تبلغ تكلفته أكثر من 6 ملايين استرليني، ليتم استدعاء الشرطة على الفور بعد ملاحظة جيرانهم الأمر.



قرر بيكهام البالغ من العمر 43 عامًا زيادة عدد أفراد الأمن داخل قصره.



يذكر أن أم زوجته فيكتوريا تعرضت لحالة من الفزع والبكاء الهيستيري، بعد مشاهدة مقاطع فيديو سجلتها كاميرات المراقبة تظهر عملية اقتحام المنزل.



