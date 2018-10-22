ترامب يتمنى إغلاق شبكة سي إن إن

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أمنيته لحظر شبكة "سي إن إن" الأمريكية من مواقع التواصل الاجتماعي.



وكتب الرئيس الأمريكي في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "لقد ذكر فيسبوك للتو أنهم يقومون بإعداد نظام لتطهير أنفسهم من الأخبار الكاذبة، هل يعني ذلك أن "سي إن إن" ستخرج أخيرًا من العمل؟".



يذكر أن العلاقة بين الرئيس الأمريكي وشبكة "سي إن إن" شهدت خلال الفترة الماضية توترات عدة على إثر الأنباء التي تداولها الشبكة عن ترامب وحياته.