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رياضة

تعليق مؤثر لـ زكريا ناصف على عقد رعاية الأهلي

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 02:50 ص
صدى البلد
ياسمين تيسير
علق زكريا ناصف نجم الأهلي والمنتخب السابق والإعلامي الحالي على عقد رعاية "بريزنتيشن" للأهلي وعقد شركة إمبرو للملابس مؤكدا أن أزمات الأهلي تتحول لإنجازات بفضل جمهوره.

وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": فرع جديد للأهلي بالتجمع الخامس.. الأعضاء تقرر لائحة النظام الأساسي.. أمبرو العالمية راعي ملابس الفرق الرياضية.. بريزينتيشن الراعي الجديد للنادي.. الأزمات والتحديات تتحول لإنجازات وبطولات بفضل أعضائه وجماهيره.. ومن يخدم الأهلي في أي وقت أو أي منصب.. إنها موروثات ومن الصعب فهمها".
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