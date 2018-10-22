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تعليم

فوز حاسبات عين شمس على 200 فريق بالمسابقة العربية للبرمجة.. صور

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 06:37 ص
صدى البلد
عمرو ممدوح
قالت الدكتورة نجوى بدر، عميد كلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس، إن ثلاث فرق من طلاب الكلية الحاسبات نجحوا في الفوز بالمركز الأول في المسابقة المصرية للبرمجة ECPC، والتى أقيمت بالأكاديمية البحرية بالإسكندرية، بمشاركة ٢٠٠ فريق ممثلين عن مختلف الجامعات المصرية.

وأضافت بدر، في بيان لها، أن الكلية تقدمت للمشاركة في المسابقة بـ16 فريقا استطاعت 3 فرق منهم الحصول على المركز الأول والتأهل للمشاركة في المسابقة العربية للبرمجة والمزمع انعقادها بمدينة شرم الشيخ مطلع نوفمبر المقبل.

وأشادت عميد كلية الحاسبات والمعلومات، بدعم قيادات الجامعة برئاسة د. عبد الوهاب عزت، وإشراف د. نظمي عبد الحميد، نائب رئيس الجامعة، للطلاب وتوفير كل العوامل التي تمكنهم من الحصول على مراكز متقدمة في كافة المحافل المحلية والعربية والدولية.

يذكر أن الفرق الفائزة بالمراكز الأولى في المسابقة العربية ستتأهل للمشاركة في المسابقة العالمية التي ستقام بالبرتغال العام المقبل.

فوز حاسبات عين شمس على 200 فريق بالمسابقة العربية للبرمجة.. صور
فوز حاسبات عين شمس على 200 فريق بالمسابقة العربية للبرمجة.. صور
فوز حاسبات عين شمس على 200 فريق بالمسابقة العربية للبرمجة.. صور
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