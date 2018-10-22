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ثقافة

نقابة الصحفيين تكرم أبطال مسرحية عبور وانتصار.. صور

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 06:27 ص
صدى البلد
طارق موسى
كرمت نقابة الصحفيين، أبطال العرض المسرحي "عبور وانتصار"، أمس الأحد، في آخر ليلة عرض على مسرح النقابة بشارع عبد الخالق ثروت، والذي يقدمه البيت الفنى للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار.

وسلم حسين الزناتي السكرتير العام المساعد بنقابة الصحفيين، شهادة تقدير لكل أبطال العرض وفريق العمل "إبراهيم الرفاعي، وليد خلف، أشرف فؤاد، محي فهمي، مخرج العرض الفنان محمد الخولى، بالإضافة إلى تكريم اسم الفنان الراحل "زناتى حسنى" وتسلم أبنائه التكريم.

بحضور الفنان أحمد ماهر، الذي أشاد بالعرض خلال كلمة ألقاها عقب انتهاء المسرحية، وقال إن العرض يتميز برصده لمرحلة النكسة والهزيمة، وكيف استطاع الشعب المصري العبور من الهزيمة إلى النصر، وصور العرض صلابة وعزيمة الجندى المصري، واستعرض تفاصيل دقيقة وهامة في خطة الحرب، ووجه التحية والتقدير لوزارة الثقافة ولكل من ساهم فى خروج هذا العمل المشرف إلى النور.

من جانبه وجه المخرج محمد الخولي، الشكر لنقابة الصحفيين واستضافتهم الكريمة للعرض طوال 10 أيام، وقال إنه يتمنى أن يشهد هذا المسرح المزيد والمزيد من العروض المسرحية الجادة التى تنير الطريق أمام شبابنا وتنمى لديهم روح الانتماء وحب الوطن.

كما حضر العرض المؤرخ المسرحي الدكتور عمرو دوارة، والفنان فتحى سعد، الفنان شريف ماهر، المخرج علي العسال، ناهد الدفراوي رئيس جمعية المتحابين فى الله، وكوكبة من رجال الصحافة والإعلام.

العرض بطولة الفنانين "محمد عبد الجواد، عبد السلام الدهشان، منير مكرم، عادل الكومي، عادل شعبان، إيمان سالم، أيمن بشاي، سكر، محمد عبد الفتاح، أحمد زايد، سعيد المختار، محمد عابدين، معتز السويفى، منصور عبد القادر، والطفل أحمد عصام".

"عبور وانتصار" آداء صوتي: حلمي فودة، وأشعار: إبراهيم الرفاعي، وألحان وتوزيع: وليد خلف، تصميم استعراضات: أشرف فؤاد، ديكور وملابس: محي فهمي، تأليف وإخراج محمد الخولي.
نقابة الصحفيين تكرم أبطال مسرحية عبور وانتصار.. صور
نقابة الصحفيين تكرم أبطال مسرحية عبور وانتصار.. صور
نقابة الصحفيين تكرم أبطال مسرحية عبور وانتصار.. صور
نقابة الصحفيين تكرم أبطال مسرحية عبور وانتصار.. صور
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