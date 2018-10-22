الجبير يكشف تفاصيل التحقيقات حول مقتل خاشقجي.. ولي العهد لم يعلم بالواقعة.. ونحتاج إلى وقت لكشف الملابسات

الجبير لـ فوكس نيوز الأمريكية:

*المسئولون عن مقتل خاشقجي سيحاسبون بشكل مناسب



*ولي العهد السعودي لم يكن على علم بمقتل خاشقجي





أجرى وزير الخارجية السعودي عادل الجبير لقاءً مع شبكة "فوكس" نيوز الأمريكية، حيث أعلن عن تفاصيل جديدة حول التحقيقات بشأن مقتل الكاتب السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول التركية.



وقال الجبير إن السبب الرئيسي لاستغراق الرواية السعودية الرسمية حول قضية المواطن جمال خاشقجي نحو 18 يومًا يعود لحرص السعودية على الإدلاء بمعلومات دقيقة قدر المستطاع إلى أن الولايات المتحدة احتاجت لبعض الوقت لكشف ملابسات واقعة سجن "أبو غريب" الشهيرة.



وأضاف الجبير:"لقد كان لدينا تقارير تشير إلى أنه خرج من القنصلية. وكما ذكرتُ مسبقًا، فإن فريق التحقيق الخاص بنا في تركيا اكتشف وجود عناصر تتناقض مع ما كان في تلك التقارير".



وتابع الجبير: "عندما وصلنا إلى الوقائع الصحيحة بدأ المدعي العام بإجراء التحقيقات، وأكد أن التقارير التي وُضعت مبدئيًّا كانت خاطئة، وأن هناك شيئًا حصل، يُعتبر جريمة. وبالنتائج الموجودة أخذنا خطوات".



وأوضح أنه يجب ألا ننسى عندما يكون لديك أوضاع كهذه ترغب في أن تكون المعلومات دقيقة بأكبر شكل ممكن، لا نريد أن نضع افتراضات أو شائعات؛ لهذا فإن الموضوع يأخذ وقتًا".



وتابع "الجبير": "وربما نسترجع قضية (أبو غريب) التي أخذت وقتًا لإصدار حكومة الولايات المتحدة التقارير الأولية لما حدث، وهذه الأمور تأخذ وقتًا؛ ويجب أن تكون حذرًا".



يُذكر أن فضيحة سجن "أبو غريب" العراقي كشفها تقرير مطول، نشرته وكالة "أسوشيتد برس" في نوفمبر 2003 عن المعاملة اللاإنسانية التي تعرض لها نزلاء سجن "أبو غريب" وسجون أمريكية أخرى في العراق، واحتاجت الولايات المتحدة إلى نحو شهرين للاعتراف بوجود انتهاكات للمعتقلين والمسجونين، قبل أن تبلغ الحكومة الأمريكية وسائل الإعلام في 16 يناير 2004 بإجرائها تحقيقًا رسميا لكشف الملابسات، وتحديد المتورطين.



وأكد أن السلطات السعودية لا تعرف مكان جثة الكاتب الصحفي، جمال خاشقجي، وتعكف على العثور عليها وتحديد ما حدث، مشيرًا إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لم يكن على دراية بوفاته في القنصلية السعودية بإسطنبول.



وقال: "السلطات السعودية لا تعرف كيف قتل جاشقجي أو أين جثته، كما تعكف على العثور عليها وتحديد ما حدث".



وأضاف: "نسعى لمحاسبة المسئولين عن وفاته، وسنواصل تقديم معلومات بشأن الواقعة التي كانت خطأ كبيرا وفادحا، والتي لم يعرف ولي العهد أي شيء عنها".



وتابع: "التقارير المتضاربة عن خروج خاشقجي من القنصلية في تركيا أدى لإجراء التحقيق السعودي".



وشدد على أن: "العملية ضد خاشقجي كانت مارقة"، مضيفا أن: "المسئولين تجاوزا السلطات التي لديهم، وارتكبوا هذه الجريمة، وحاولوا التغطية على الجريمة".



وتقدم الجبير خلاله حواره مع الشبكة الأمريكية بالتعازي إلى عائلة الكاتب السعودي جمال خاشقجي.

