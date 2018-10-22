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منوعات

طلب سيارة إسعاف لضريح لينين

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 05:14 ص
صدى البلد
كريم جمال
هرعت سيارة إسعاف إلى ضريح زعيم الثورة الاشتراكية فلاديمير لينين، بينما كانت تحمل فريق مسعفين من أطباء وممرضات.

وبحسب روسيا اليوم انهالت التعليقات الساخرة على مواقع التواصل الاجتماعى بسبب ذهاب المسعفين للضريح، الذين دخلوا على المبنى الذي يضم جثمان لينين المحنط داخل نعش زجاجي، في قلب الساحة الحمراء بموسكو.

يذكر أن زعيم الثورة الروسية البلشفية يتواجد فى هذا المكان منذ عام 1917، وكما أوضحت القناة التلفزيونية "360" في وقت لاحق، قد تم استدعاء الأطباء وفريق إسعاف كامل بسبب تدهور الحالة الصحية لأحد زوار الضريح، الأمر الذي استدعى أن يقدم الأطباء المساعدة اللازمة له على مرأى من الزائرين الآخرين ولينين المسجّى في نعشه الزجاجي بكامل أناقته.
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