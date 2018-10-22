إزالة 15 طاحونة مخالفة بإدفو خاصة باستخراج معدن الذهب الخام.. صور

نجحت حملة أمنية مكبرة بمديرية أمن أسوان في إزالة 15 طاحونة مخالفة بمنطقة وادي عبادي بمركز إدفو والخاصة باستخراج معدن الذهب الخام.



وشارك في الحملة الأمنية الوحدة المحلية لمدينة ومركز ادفو، بجانب مشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي ومأمور وضباط المركز والمرور المرافق والحماية المدنية وعناصر القوات المسلحة وقطاع الأمن المركزي.



وأسفرت جهود الحملة عن تنفيذ قرار إزالة صادر من الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، بإزالة (15) طاحونة مخالفة بمنطقة وادى عباد، دائرة مركز إدفو والخاصة باستخراج معدن الذهب الخام.