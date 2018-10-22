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ثقافة

آثار أبو سمبل: جهود متواصلة لإنقاذ معبد رمسيس الثاني من الغرق

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 05:52 ص
صدى البلد
شاذلى عبد الفتاح
قال خالد شوقي مدير آثار أبوسمبل، إنه بعد بناء السد العالي وإقامة بحيرة ناصر، تعرض معبدى رمسيس الثاني للغرق وعليه بدأ نداء اليونسكو ينطلق لجمع الملايين لإنقاذ المعبد ومناقشة كيفية نقله بدون حدوث أي أضرار للآثار به حيث تم جمع 42 مليون دولار من مختلف بلدان العالم لنقل المعبد حفاظا عليهما من الغرق، وكانت من ضمن الدول التى ساهمت فى جمع المبلغ بالمشاركة بمقابل زهيد، دولة منغوليا وهي دولة فقيرة للغاية.

وأكد أن عملية نقل المعبد كان له من الإعجاز الخاص فى عملية النقل فبعد أن تم الموافقة على اقتراح النحات أحمد عثمان، أول عميد لكلية الفنون الجميلة بالإسكندرية، بتقطيع القطع الأثرية إلى بلوكات حجرية ونقلها بعد ترقيمها بدون حدوث أيه أضرار على أي قطعة، تمت عملية النقل باستخدام المراكب العملاقة وبالفعل نجحت عملية النقل وتم إقامة قبة خرسانية لحماية التماثيل وحتى تكون بمثابة جبل يعطى نفس شكل المعبد في صورته القديمة.

وتجدر الإشارة إلى أن إنقاذ معبد أبو سمبل التي نادت بها منظمة اليونسكو في عام 1964 كان له العديد من القصص التي تعكس مدى احترام العالم لآثار مصر وأهميتها الإنسانية حيث نظمت وزارة الآثار المصرية ومنظمة اليونسكو هذا العام احتفالية خاصة باليوبيل الذهبي بمرور 50 عامًا على نقل المعبد خوفا من تعرضه للغرق عقب بناء السد العالى حضره العديد من السفراء من الدول العربية والصديقة، ووزراء السياحة والآثار والثقافة والتضامن الاجتماعي، فضلًا عن محافظ أسوان.
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