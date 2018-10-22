إصابة جنرال أمريكي في هجوم جنوب أفغانستان

أًصيب الجنرال الأمريكي جيفري سمايلي، المشرف على بعثة حلف الناتو في جنوب أفغانستان، عقب الهجوم على مقر محافظة قندهار جنوبي أفغانستان الخميس الماضي.



ووفق شبكة "سي إن إن " الأمريكية، قال المتحدث باسم بعثة حلف شمال الأطلسي (الناتو) إن سمايلي يتعافى من إصابته بجرح نتج عن طلقة نارية، أصيب بها خلال الهجوم.



وكان مواطنان أمريكيان قد أصيبا على الأقل بجروح في إطلاق نار داخل مقر حاكم ولاية قندهار، أثناء انعقاد اجتماع أمني على مستوى رفيع حضره قائد القوات الأميركية الجنرال سكوت ميلر.



وأفاد المتحدث باسم حلف الناتو أن الجنرال ميلر لم يصب في الهجوم الذي وقع على مقر حاكم ولاية قندهار، وفق ما نقلت فرانس برس.