عادات يومية مهمة تقي من الإصابة بسرطان الثدي

قال الدكتور عصام البقلي استشارى الجراحات العامة للتجميل وإزالة الأورام المسرطنة، إن هناك 8 تعليمات يجب اتباعها من جانب السيدات للحد من سرطان الثدى.



وأكد "البقلي" أن الالتزام بهذه العادات يمكنها أن تجنب أو تقلل من نسب الإصابة بسرطان الثدي، وتشمل:



١- اتباع أسلوب حياة صحي.



٢- ممارسة الرياضة بشكل منتظم.



٣- تناول طعام صحي مع الابتعاد عن الدهون.



٤- عدم التدخين أو تناول الكحوليات.



٥- محاولة الوصول إلى الوزن المثالي والابتعاد عن السمنة.



6- فحص الثدي ذاتيا شهريا سواء بالمنزل أو عند الطبيب أو الطبيبة المختصة.



7-أهمية الرضاعة الطبيعية لوقاية الثدى من السرطان.



8- الحد من العلاج بالهرومونات البديلة.





وأشار إلى أن الالتزام بكل ما سبق يمكن أن يقلل بشكل كبير من نسبة الإصابة بسرطان الثدي، بالإضافة إلى أنها عادات صحية يمكنها أن تضمن عدم الإصابة بأي أمراض أخرى.