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أخبار العالم

تصرف عنصري من راكب ضد سيدة ذات بشرة سمراء.. فيديو

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 06:47 ص
أرشيفية
أرشيفية
شريف سيد
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر شريط فيديو جديد لقيام شخص على متن إحدى الطائرات برد فعل عنصري عقب جلوس سيدة سمراء اللون بجانبه، حيث رفض تواجدها.

ويظهر في الفيديو الذي تداوله مواطن أمريكي قيام مسن برفض جلوس سيدة وابنتها ذات بشرة سمراء بجانبه، الأمر الذي أدى إلى تدخل الركاب الآخرين في محاولة لإثنائه على فعله، إلا أنهم فشلوا في ذلك.

تدخل فريق الطائرة في محاولة لإخراج هذا الشخص من الطائرة، إلا أنه فشل في ذلك.

ومن جانبها قالت شركة الطيران "ريان اير" إن الشرطة تقدمت بتقرير لديها عن ما حدث على متن الطائرة، دون توضيح أي أمر.
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