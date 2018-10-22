لحرق الدهون.. أضيفى هذه المادة الطبيعية لكوب من الشاي الأخضر

يفتش الكثير من الأشخاص عن أفضل الطرق الطبيعية لرفع معدل حرق الدهون، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك إضافة هذه المادة الطبيعية إلى كوب واحد من الشاى الأخضر وتناولة لحرق الدهون بشكل أسرع، تقول الدكتورة صفاء الحناوي استشاري التغذية ، من المعروف عّن الشاي الأخضر له قدرة على الحرق وتخليص الجسم من الدهون المتراكمة.



ولكن عند إضافة ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون إلى كوب الشاي الأخضر، تعمل على الإسراع في حرق الدهون ، وتخليص الجسم من السعرات الحرارية التي اكتسبها من طبيعة الطعام التي يتناولها الشخص طوال اليوم، وكذلك تعطيل امتصاص الدهون من خلال الأمعاء، وقمع الشهية بنسبة كبيرة مما يساعد في التخلص من عدد الكيلوات بشكل أسرع في فترة زمنية قصيرة.