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منوعات

بيع قطعة من القمر بأكثر من 600 ألف دولار

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 06:17 ص
صدى البلد
كريم جمال
شهدت الولايات المتحدة الأمريكية مزادًا علنيًا لبيع قطعة من القمر تزن 5.5 كيلوجرام سقطت على الأرض، بما يزيد عن 600 ألف دولار.

وبحسب foxnews، كشفت دار المزادات "آر آر" أن سعر النيزك القمري المكوّن من ست شظايا 612500 دولار، واشتراه ممثل عن مجمع "تام تشوك باجودا" في فيتنام.

يذكر أن هذا النيزك مميزًا بسبب حجمه وشكله الفريد الناتج عن الحرارة الهائلة، التي أحرقت الصخرة لدى سقوطها على الأرض.
بيع قطعة من القمر بأكثر من 600 ألف دولار
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