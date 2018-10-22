بيع قطعة من القمر بأكثر من 600 ألف دولار

شهدت الولايات المتحدة الأمريكية مزادًا علنيًا لبيع قطعة من القمر تزن 5.5 كيلوجرام سقطت على الأرض، بما يزيد عن 600 ألف دولار.



وبحسب foxnews، كشفت دار المزادات "آر آر" أن سعر النيزك القمري المكوّن من ست شظايا 612500 دولار، واشتراه ممثل عن مجمع "تام تشوك باجودا" في فيتنام.



يذكر أن هذا النيزك مميزًا بسبب حجمه وشكله الفريد الناتج عن الحرارة الهائلة، التي أحرقت الصخرة لدى سقوطها على الأرض.