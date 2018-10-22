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ثقافة

مهرجان الفنون والفلكلور الأفرو صيني يكرم فرقة فور إم

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 06:48 ص
صدى البلد
طارق موسى
قررت إدارة مهرجان الفنون والفلكلور الأفرو صيني برئاسة سهير عبد القادر تكريم فرقة فور إم وذلك تقديرا لتاريخها الفني.

يذكر أن فرقة "فور إم" هي فرقة غنائية مصرية أسسها الفنان عزت أبو عوف مع أخواته "منى، مها، منال وميرفت مديرة القسم الإعلامي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة حاليا" وبعد التغير انضمت لهم مريم بديلة عن منى التي تزوجت وابتعدت في وقتها في العام 1979، وكان يقومون بالبروفات في بدرووم بيتهم بالزمالك، أحدثت الفرقة دويًا هائلًا حتى على المستوى العربي وأرجع أبو عوف عدم استمرار الفرقة لطبيعة الحياة واختلاف الظروف الشخصية لكل عضو في الفرقة، انضم إليها الفنان محمد فؤاد بعد تعرفه على الدكتور عزت أبو عوف عقب حفل بنادي الشمس عام 1982 وغنى معهم سلطان زماني ومتغربين.

شاركت الفرقة في مسرحية عشرة على باب الوزير، أما آخر ظهور لهم سويا كان في برنامج "بيت العائلة" باستضافة نجوى إبراهيم عام 2016.

يذكر أن مهرجان الفنون والفلكلور الافروصيني تنطلق فعالياته يوم السبت القادم الموافق ٢٧ أكتوبر الحالي بقصر المانسترلي بالمنيل وتستمر فعالياته حتى الثالث من نوفمبر المقبل.

المهرجان تقيمه معالي وزيرة السياحة رانيا المشاط برئاسة سهير عبد القادر خبيرة المهرجانات الدولية، برعاية عدد من الوزراء والمؤسسات منها وزارة الشباب والرياضة ووزارة الثقافة ووزارة التضامن وأكاديمية الفنون.
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