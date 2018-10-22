يحرق 13 سيارة في مول شهير بسبب الغيرة

أقدم رجل يبلغ من العمر 42 عاما على إحراق 13 سيارة متوقفة فى جراج خاص بمول شهير فى دبي، ولسوء حظه ألقت السلطات القبض عليه أثناء محاولته الهرب.



وبحسب "khaleejtimes"، يواجه السائق الباكستاني محاكمته بتهمة إشعال النار والتسبب بأضرار كبيرة عمدًا، بعدما اعترف تفصيليًا بذلك.



قال الرجل إنه كان ينتقم من السائق الجديد للشركة التي كان يعمل بها، الذى خفض الأجرة الشهرية لنقل موظفي المركز التجاري، الأمر الذي جعل المتهم يفقد الكثير من عملائه، وقصد أن يحرق الحافلة الصغيرة التي يملكها السائق الجديد، لكن النيران طالت 12 سيارة أخرى.