دول أوروبية تحاول منح إيران قبلة حياة قبل العقوبات الأمريكية

كشف سيناتور فرنسي خلال زيارة قام بها إلى إيران عن مساعي الدول الأوروبية للإبقاء على مصرف واحد إيراني مفتوح على الأقل، ويكون متصلا بالنظام المصرفي العاملي، وذلك عقب تنفيذ العقوبات الأمريكية.



وقال السيناتور الفرنسي فيليب بونكارير وفق ما نقلته الحرة السعودية: "علينا أن نقول بصراحة" إن سعي الأوروبيين لتمكين الإيرانيين من الاستفادة من المزايا الاقتصادية للاتفاق النووي رغم العقوبات الأمريكية هو "أمر صعب ولكنه ممكن".



وأضاف أن أحد الاقتراحات التي طرحها الأوروبيون هو "أن يظل هناك بنك إيراني واحد على الأقل متصلا بالنظام المصرفي العالمي من خلال سويفت (نظام الدفع بين البنوك) لإتاحة استمرار العلاقات التجارية المتعلّقة بالبضائع وبالخدمات التي لا تخضع للعقوبات".



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قرر إعادة فرض العقوبات الاقتصادية على إيران في مايو الماضي بعد انسحابه من الاتفاق النووي الذي ابرمته الدول الكبرى معها في يوليو 2015.



ومن المقرر أن تستكمل الولايات المتحدة إعادة فرض عقوباتها على طهران في 5 نوفمبر المقبل، لتستهدف هذه المرة قطاعي النفط والمصارف.