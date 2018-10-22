الزمالك يدخل معسكرا مغلقا.. اليوم

يدخل الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس، معسكرا مغلقا اليوم الاثنين بالإسكندرية.



يأتي هذا استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي، المقرر لها غدا الثلاثاء، على استاد برج العرب، في دور الـ 16 بكأس مصر، على أن يستمر الفريق فى معسكره بالإسكندرية استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندرى يوم السبت المقبل، فى ذهاب دور الـ16 بالبطولة العربية للأندية.



اختار الجهاز الفني قائمة تضم 24 لاعبا للمعسكر المغلق كالتالى:



حراسة المرمي: محمود عبد الرحيم جنش - عماد السيد – عمر صلاح.



خط الدفاع: محمود علاء – محمد عبد الغنى – محمود دونجا - حازم امام - حمدى النقاز – بهاء مجدى – أحمد فتوح – محمود حمدي الونش.



خط الوسط: طارق حامد – محمد عنتر – محمود كهربا – فرجانى ساسى – أيمن حفنى – محمود عبد العزيز – إبراهيم حسن – محمد إبراهيم– عبد الله جمعه– محمد حسن.



خط الهجوم: عمر السعيد – يوسف أوباما - كاسونجو.