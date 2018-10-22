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ثقافة

إبريق وطست نحاس يكشفان حكاية طبطق المتحف الإسلامي.. صور

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 07:32 ص
صدى البلد
علاء المنياوي
كشف الدكتور ممدوح عثمان مدير عام المتحف الإسلامي حكاية أحد أمراء المماليك، وذلك من خلال قطعتين أثريتين يحوزهما المتحف،وهو الأمير المملوكي طبطق.

وقال "عثمان" لموقع "صدي البلد": لدينا إبريق من النحاس المكفت بالذهب والفضة باسم الأمير طبطق"مصر أو سوريا - العصر المملوكى - القرن 8هـ /14م"،حيث كان الأمير طبطق من رجال السلطان شعبان الثاني 764-777 هـ/1363-1376م.

وتابع: وقد زُخرف الإبريق بكتابات بخط الثلث وتشتمل على اسم وألقاب الأمير، وهي "مما عمل برسم المقر الأشرف العالي المولوي العالمي العادلي الغازي المجاهدي المرابطي الملكي المخدومي السيفي طبطق الملكي الأشرفي".

كما يحمل الابريق رنك الكأس الذي يرمز إلي وظيفته كساقي للسلطان، وقد عُثر على هذا الإبريق في حفائر بمدينة قوص في صعيد مصر، ويوجد حاليا في قاعة 8 بالمتحف.

وكشف عثمان، أن المتحف يقتني أيضا طست من النحاس المكفت بالذهب والفضة باسم الأمير المملوكي طبطق،وقد زُخرف الطست بكتابات بخط الثلث وتشتمل على اسم وألقاب الأمير كما وردت على الابريق، ويحمل رنك الكأس، وقد عُثر على هذا الإبريق أيضا في حفائر قوص.
إبريق وطست نحاس يكشفان حكاية طبطق المتحف الإسلامي.. صور
إبريق وطست نحاس يكشفان حكاية طبطق المتحف الإسلامي.. صور
إبريق وطست نحاس يكشفان حكاية طبطق المتحف الإسلامي.. صور
إبريق وطست نحاس يكشفان حكاية طبطق المتحف الإسلامي.. صور
إبريق وطست نحاس يكشفان حكاية طبطق المتحف الإسلامي.. صور
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