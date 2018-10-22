الصحف السعودية: قمة مصرية سودانية.. والعاهل السعودي يتابع تحقيقات قضية خاشقجي.. وتقديم التعازي إلى عائلته.. والرئيس الإيراني يجري تعديلات في حكومته

قمة مصرية سودانية بالخرطوم الخميس المقبل
الرئيس السيسي يتلقى دعوة من نظيره التنزاني لوضع حجر الأساس لسد
الجبير يؤكد:
الرئيس السيسي يتلقى دعوة من نظيره التنزاني لوضع حجر الأساس لسد
الجبير يؤكد:
العاهل السعودي شدد على ضرورة محاسبة المسئولين عن جريمة "خاشقجي"
العاهل السعودي وولي العهد يقدمان التعزيه إلى عائلة خاشقجي
تناولت الصحف السعودية اليوم الإثنين العديد من الموضوعات الهامة على الصعيد الدولي والمحلي والإقليمي وتصدر ذلك قضية وفاة الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
البداية من صحيفة الشرق الأوسط التي سلطت الضوء على القمة المرتقبة التي ستجمع الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس السوداني عمر البشير في الخرطوم، الخميس المقبل.
وقالت الصحيفة، إن هذه الزيارة تأتي بهدف تعميق علاقة الشراكة بين البلدين بمشروعات تنموية، خاصة في مجال النقل البري والبحري، فضلًا عن توقيع عدد من مذكرات التفاهم خلال القمة المرتقبة.
وفيما يخص قضية الكاتب السعودي جمال خاشقجي، نقلت تأكيد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير على تصميم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز على محاسبة المتورطين في ما حدث مقتل الكاتب جمال خاشقجي في إسطنبول، وعلى وضع آليات داخل الأجهزة الأمنية من أجل الحيلولة دون تكرار ذلك.
وأضاف الجبير، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان "لم يكن على علم" في البداية بوفاة خاشقجي في القنصلية.
ومن ناحية أخرى، قرر الأردن إلغاء ملحقين في اتفاقية السلام التي وقعها مع إسرائيل عام 1994، ليستعيد بذلك منطقتي الباقورة والغمر.
وقال الملك عبد الله الثاني، على حسابه بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "لطالما كانت الباقورة والغمر على رأس أولوياتنا، وقرارنا هو إنهاء ملحقي الباقورة والغمر من اتفاقية السلام، انطلاقًا من حرصنا على اتخاذ كل ما يلزم من أجل الأردن والأردنيين".
وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان، إنها سلمت نظيرتها الإسرائيلية مذكرتين أبلغتها عبرهما قرار المملكة إنهاء الملحقين.
ومن سوريا، أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو تصفية قرابة 88 ألف مسلح من الفصائل المعارضة والمقاتلة في سوريا خلال السنوات الثلاث الماضية، منذ تدخل موسكو لدعم قوات النظام السوري.
وقال شويغو خلال منتدى في سنغافورة أمس الأحد: "على امتداد العملية، تم القضاء على أكثر من 87500 مسلح وتحرير 1411 بلدة وأكثر من 95% من الأراضي السورية"، علما بأن واشنطن تقول إن %40 من مساحة سوريا البالغة 185 ألف كيلومتر مربع، تقع تحت سيطرة حلفاء واشنطن وأنقرة شمال البلاد.
وأكد: "لقد تمت تصفية معظم المسلحين"، لافتا إلى أن القوات الجوية الروسية نفذت أكثر من 40 ألف مهمة قصف وأصابت نحو 120 ألف هدف للبنية التحتية الإرهابية.
وننتقل إلى صحيفة "الحياة" التي سلطت الضوء على الدعوة التي وجهها الرئيس التنزاني جون ماجوفولي إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لوضع حجر أساس مشروع سد "ستيغلر جورج" في حوض نهر"روفيغي" في تنزانيا، المقرر أن تبنيه شركة مصرية.
وقال الناطق باسم الرئاسة السفير بسام راضي، إن الرئيس السيسي تلقى اتصالًا هاتفيًا من ماجوفولي أعرب خلاله عن تقديره للعلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين، مثمنًا مستوى العلاقات بينهما، خصوصًا ما يتعلق بالتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري.
وأشاد الرئيس التنزاني بالاستثمارات المصرية في بلاده، في ضوء رسو عطاء تصميم وتشييد سد "ستيغلر جورج" على شركة "المقاولون العرب" المصرية، وهو المشروع الذي تعتبره الحكومة التنزانية من أهم المشاريع القومية لتوليد الكهرباء.
ومن اليمن، تجددت الاشتباكات بين مسلحي ميليشيات الحوثي في صنعاء، وأسفرت أمس عن سقوط قتلى في صفوفهم.
وأفادت مصادر بتعرض الأمين العام المساعد لـ "المجلس الأعلى لشؤون القبائل" الحوثية صفوان الهبري، الذي يعد من قياديي الصف الأول في الجماعة، لمكمن مسلح في وسط المدينة، ولا يزال مصيره مجهولًا.
في الوقت ذاته، اغتال مسلحون نجل المسؤول الأمني للميليشيات حمد عبدالله جزيلان في حي الروضة بصنعاء.
ومن إيران، أجرى الرئيس الإيراني حسن روحاني تعديلًا وزاريًا طال أربع حقائب، محاولًا لجم أزمة اقتصادية تعصف ببلاده.
وكان مجلس الشورى الإيراني عزل في أغسطس الماضي وزيري العمل والاقتصاد، علمًا أن الحكومة تواجه ضغوطًا مكثفة، بعد انهيار الريال وتدهور الوضع المعيشي في إيران، خاصة إثر انسحاب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الموقع عام 2015، وإعادتها فرض عقوبات على طهران.
وأعلن النائب علي أصغر يوسف نجاد، عضو هيئة رئاسة البرلمان، أن روحاني وجه رسالة إلى رئيس المجلس علي لاريجاني، اقترح فيها تولي محمد إسلامي وزارة النقل وبناء المدن، وفرشاد دزبسند وزارة الاقتصاد والمال، ومحمد شريعتمداري العمل والرفاه الاجتماعي، ورضا رحماني الصناعة والمناجم والتجارة، تمهيدًا لمصادقة البرلمان على تعيينهم.
ومن الأراضي المحتلة، أرجأت قوات الإحتلال الإسرائيلي لأسابيع هدم قرية الخان الأحمر البدوية في الضفة الغربية المحتلة، وسط مطالب دولية بالتخلي عن هذه الخطة.
وأعلن رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف الاستنفار في الخان الأحمر، مؤكدًا الاستمرار في الاعتصام والصمود أمام مخطط سلطات الاحتلال لهدم القرية.
ومن صحيفة العاصمة الرياض، التي نقلت التعزية التي تقدم بها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لأسرة وذوي الكاتب السعودي الراحل جمال خاشقجي.
من جهته، أجرى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، اتصالًا هاتفيًا بصلاح جمال خاشقجي، عبر فيه عن عزائه ومواساته له ولكافة أسرته في وفاة الكاتب جمال خاشقجي.
وقد أعرب صلاح خاشقجي عن جزيل شكره للعاهل السعودي وولي العهد على تعزيهما.
وفي الشأن العالمي، أكد نائب وزير الخارجية الروسي أن الانسحاب الأمريكي الذي أعلن عنه الرئيس دونالد ترمب من المعاهدة النووية الموقعة إبان الحرب الباردة هو "خطوة خطيرة".
واعتبر سيرخي ريابكوف في تصريح لوكالة تاس الروسية: "ستكون هذه خطوة خطيرة للغاية وأنا واثق من أن المجتمع الدولي لن يفهمها و تستتبع إدانات جدية".
وأكد أن المعاهدة "مهمة من أجل الأمن الدولي والأمن النووي ومن أجل الحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي". وانتقدت روسيا ما وصفته بمحاولات أمريكية للحصول على تنازلات "بأسلوب الابتزاز".
العاهل السعودي وولي العهد يقدمان التعزيه إلى عائلة خاشقجي
تناولت الصحف السعودية اليوم الإثنين العديد من الموضوعات الهامة على الصعيد الدولي والمحلي والإقليمي وتصدر ذلك قضية وفاة الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
البداية من صحيفة الشرق الأوسط التي سلطت الضوء على القمة المرتقبة التي ستجمع الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس السوداني عمر البشير في الخرطوم، الخميس المقبل.
وقالت الصحيفة، إن هذه الزيارة تأتي بهدف تعميق علاقة الشراكة بين البلدين بمشروعات تنموية، خاصة في مجال النقل البري والبحري، فضلًا عن توقيع عدد من مذكرات التفاهم خلال القمة المرتقبة.
وفيما يخص قضية الكاتب السعودي جمال خاشقجي، نقلت تأكيد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير على تصميم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز على محاسبة المتورطين في ما حدث مقتل الكاتب جمال خاشقجي في إسطنبول، وعلى وضع آليات داخل الأجهزة الأمنية من أجل الحيلولة دون تكرار ذلك.
وأضاف الجبير، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان "لم يكن على علم" في البداية بوفاة خاشقجي في القنصلية.
ومن ناحية أخرى، قرر الأردن إلغاء ملحقين في اتفاقية السلام التي وقعها مع إسرائيل عام 1994، ليستعيد بذلك منطقتي الباقورة والغمر.
وقال الملك عبد الله الثاني، على حسابه بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "لطالما كانت الباقورة والغمر على رأس أولوياتنا، وقرارنا هو إنهاء ملحقي الباقورة والغمر من اتفاقية السلام، انطلاقًا من حرصنا على اتخاذ كل ما يلزم من أجل الأردن والأردنيين".
وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان، إنها سلمت نظيرتها الإسرائيلية مذكرتين أبلغتها عبرهما قرار المملكة إنهاء الملحقين.
ومن سوريا، أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو تصفية قرابة 88 ألف مسلح من الفصائل المعارضة والمقاتلة في سوريا خلال السنوات الثلاث الماضية، منذ تدخل موسكو لدعم قوات النظام السوري.
وقال شويغو خلال منتدى في سنغافورة أمس الأحد: "على امتداد العملية، تم القضاء على أكثر من 87500 مسلح وتحرير 1411 بلدة وأكثر من 95% من الأراضي السورية"، علما بأن واشنطن تقول إن %40 من مساحة سوريا البالغة 185 ألف كيلومتر مربع، تقع تحت سيطرة حلفاء واشنطن وأنقرة شمال البلاد.
وأكد: "لقد تمت تصفية معظم المسلحين"، لافتا إلى أن القوات الجوية الروسية نفذت أكثر من 40 ألف مهمة قصف وأصابت نحو 120 ألف هدف للبنية التحتية الإرهابية.
وننتقل إلى صحيفة "الحياة" التي سلطت الضوء على الدعوة التي وجهها الرئيس التنزاني جون ماجوفولي إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لوضع حجر أساس مشروع سد "ستيغلر جورج" في حوض نهر"روفيغي" في تنزانيا، المقرر أن تبنيه شركة مصرية.
وقال الناطق باسم الرئاسة السفير بسام راضي، إن الرئيس السيسي تلقى اتصالًا هاتفيًا من ماجوفولي أعرب خلاله عن تقديره للعلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين، مثمنًا مستوى العلاقات بينهما، خصوصًا ما يتعلق بالتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري.
وأشاد الرئيس التنزاني بالاستثمارات المصرية في بلاده، في ضوء رسو عطاء تصميم وتشييد سد "ستيغلر جورج" على شركة "المقاولون العرب" المصرية، وهو المشروع الذي تعتبره الحكومة التنزانية من أهم المشاريع القومية لتوليد الكهرباء.
ومن اليمن، تجددت الاشتباكات بين مسلحي ميليشيات الحوثي في صنعاء، وأسفرت أمس عن سقوط قتلى في صفوفهم.
وأفادت مصادر بتعرض الأمين العام المساعد لـ "المجلس الأعلى لشؤون القبائل" الحوثية صفوان الهبري، الذي يعد من قياديي الصف الأول في الجماعة، لمكمن مسلح في وسط المدينة، ولا يزال مصيره مجهولًا.
في الوقت ذاته، اغتال مسلحون نجل المسؤول الأمني للميليشيات حمد عبدالله جزيلان في حي الروضة بصنعاء.
ومن إيران، أجرى الرئيس الإيراني حسن روحاني تعديلًا وزاريًا طال أربع حقائب، محاولًا لجم أزمة اقتصادية تعصف ببلاده.
وكان مجلس الشورى الإيراني عزل في أغسطس الماضي وزيري العمل والاقتصاد، علمًا أن الحكومة تواجه ضغوطًا مكثفة، بعد انهيار الريال وتدهور الوضع المعيشي في إيران، خاصة إثر انسحاب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الموقع عام 2015، وإعادتها فرض عقوبات على طهران.
وأعلن النائب علي أصغر يوسف نجاد، عضو هيئة رئاسة البرلمان، أن روحاني وجه رسالة إلى رئيس المجلس علي لاريجاني، اقترح فيها تولي محمد إسلامي وزارة النقل وبناء المدن، وفرشاد دزبسند وزارة الاقتصاد والمال، ومحمد شريعتمداري العمل والرفاه الاجتماعي، ورضا رحماني الصناعة والمناجم والتجارة، تمهيدًا لمصادقة البرلمان على تعيينهم.
ومن الأراضي المحتلة، أرجأت قوات الإحتلال الإسرائيلي لأسابيع هدم قرية الخان الأحمر البدوية في الضفة الغربية المحتلة، وسط مطالب دولية بالتخلي عن هذه الخطة.
وأعلن رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف الاستنفار في الخان الأحمر، مؤكدًا الاستمرار في الاعتصام والصمود أمام مخطط سلطات الاحتلال لهدم القرية.
ومن صحيفة العاصمة الرياض، التي نقلت التعزية التي تقدم بها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لأسرة وذوي الكاتب السعودي الراحل جمال خاشقجي.
من جهته، أجرى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، اتصالًا هاتفيًا بصلاح جمال خاشقجي، عبر فيه عن عزائه ومواساته له ولكافة أسرته في وفاة الكاتب جمال خاشقجي.
وقد أعرب صلاح خاشقجي عن جزيل شكره للعاهل السعودي وولي العهد على تعزيهما.
وفي الشأن العالمي، أكد نائب وزير الخارجية الروسي أن الانسحاب الأمريكي الذي أعلن عنه الرئيس دونالد ترمب من المعاهدة النووية الموقعة إبان الحرب الباردة هو "خطوة خطيرة".
واعتبر سيرخي ريابكوف في تصريح لوكالة تاس الروسية: "ستكون هذه خطوة خطيرة للغاية وأنا واثق من أن المجتمع الدولي لن يفهمها و تستتبع إدانات جدية".
وأكد أن المعاهدة "مهمة من أجل الأمن الدولي والأمن النووي ومن أجل الحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي". وانتقدت روسيا ما وصفته بمحاولات أمريكية للحصول على تنازلات "بأسلوب الابتزاز".