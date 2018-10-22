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منوعات

قذفته بالحجارة من أعلى شجرة.. مجموعة قرود تقتل هنديًا

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 07:40 ص
صدى البلد
كريم جمال
لقي رجل هندي مسن مصرعه على يد مجموعة من القردة، بعدما كان يجمع قطع الخشب الجاف، حتي غافلته القردة بقذفه بالحجارة من أعلى شجرة، عندما كان يمارس عمله بالقرب منها.

وبحسب سكاي نيوز، كان دهرامبال سينج البالغ من العمر 72 عامًا، قد تعرض للحادث الأليم في مدينة تكري بولاية أوتار براديش الهندية.

وقالت الشرطة إن القرود أمطرت الرجل بالحجارة من أعلى الشجرة، بعدما جمعتها من مبنى مجاور متهالك، ليلقي الرجل مصرعه في المستشفى جراء إصاباته البالغة في الرأس والصدر.
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