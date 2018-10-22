توافد السياح على احتفالية تعامد الشمس بأبو سمبل

توافد منذ قليل الآلاف من السياح الأجانب والمصريين على موقع الاحتفالية التى تقيمها وزارة الآثار ليلة تعامد الشمس بمدينة أبو سمبل السياحية 22 أكتوبر بمناسبة اليوبيل الذهبي لنقل معبدى أبو سمبل.



ومن المتوقع أن يحضر الاحتفالية 10 سفراء وملحقين ثقافيين من دول بلجيكا والأرجنتين وأذربيجان والمجر وألمانيا والإمارات والبحرين والسويد والصين وأسبانيا ، بالإضافة إلى وفد من منظمة اليونسكو والمعاهد الأثرية والمتخصصين فى إيطاليا وبريطانيا وسويسرا.



كما سيحضر الاحتفالية وزراء الآثار والسياحة والثقافة والاستثمار والتضامن الاجتماعى والطيران المدنى، فضلًا عن وفد برلمانى.