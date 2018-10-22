3 آلاف سائح وزائر مصري يشهدون ظاهرة تعامد الشمس على وجه رمسيس

شهد نحو 3 آلاف سائح وزائر مصرى ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني بمدينة أبو سمبل السياحية، بحضور الدكتور خالد العنانى وزير الآثار والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة والدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى واللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان.



وتعامدت الشمس فى تمام الساعة 5.54 صباحًا واستمرت الظاهرة لمدة 22 دقيقة وسط مشاركة من 6 فرق للفنون الشعبية، والعديد من سفراء الدول العربية والصديقة.