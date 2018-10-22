انطلاق 29 رحلة بالون بسماء الأقصر

شهدت محافظة الأقصر صباح اليوم، الاثنين، إقلاع 29 رحلة بالون طائر في سماء المحافظة، وعلى متنها 870 سائحًا من مختلف الجنسيات .



وانطلقت الرحلات في الخامسة والنصف صباحًا تحت إشراف أمني مشدد من قبل مديرية أمن الأقصر.



واستمتع السائحون بمناظر المعالم الأثرية بالبر الغربي والبر الشرقي، ورافق الرحلات سيارة الإسعاف والإطفاء وقوة أمنية لتأمينها تحسبًا لحدوث أي طارئ.