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مجلس الشباب المصري ينظم منتدى شبابنا صناع السلام.. صور

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 10:19 ص
مجلس الشباب المصري
مجلس الشباب المصري ينظم منتدى شبابنا صناع السلام
معتز الخصوصى
نظم مجلس الشباب المصري برئاسة محمد ممدوح، منتدى شبابنا صناع السلام ببيت السحيمي بشارع المعز وذلك اهتمامًا بدور الشباب لكونهم شريحة واعدة ومرتبطة بالمستقبل تسعى إلى تحقيق العديد من الاهداف وتميل إلى العيش في سلام واستقرار.

وتضمن المنتدى جلستين رئيستين، الأولى بعنوان دور الحركات والمؤسسات والمنظمات الدولية في نشر السلام، ثم دور الوسائل الإعلامية الحديثة في نبذ العنف ونشر ثقافة السلام، واختتم المنتدى بحفل تكريم الشباب الذين شاركوا في التدريبات التي أقامها مجلس الشباب المصري.

وقال محمد عبدالحليم؛ المدير التنفيذي لمجلس الشباب المصري، إن الشباب هم عماد الأمة، فالأمم ترتقي بشبابها وهم الركن الأساسي والمسئول الأول عن نهضة الوطن وبالشباب وجهودهم تحيا المجتمعات، فينبغي علينا أن نحافظ على دور الشباب الفعال في إقامة المبادرات والمساهمة في تكوين الرأي العام.

وأضاف:" تعد مؤسسات المجتمع المدني من أهم العناصر التي تشارك في نشر الوعي لدي الشباب وهذا ما يحرص عليه مجلس الشباب المصري عن طريق عمل ورش العمل والتدريبات المكثفة لتثقيف الشباب وتوعيتهم وإعدادهم بشكل لائق لسوق العمل لننهض بأنفسنا وبالمجتمع.

وأدار الجلسة الاولى هانى ابراهيم؛ مستشار لجنة حقوق الأنسان بمجلس النواب بحضور الدكتور توفيق عبدالرحمن مساعد المستشار التربوي والثقافي بسفارة إندونيسيا بالقاهرة والدكتورة محمد صالح شديد ممثل الازهر الشريف والدكتورة أكرم لمعي استاذ العقيدة المسيحية في معهد الديانات الأفرواسيوية جميعهم أكدوا إن نشر ثقافة السلام والتسامح من أهم عوامل النجاح والتقدم الذي تسعى إليه كل الأمم وان كل خطاب تحريضي يتعارض مع جوهر الدين ورسالته يؤدي الى انهيار الشعوب قريبا وأضافوا إن السلام هو الأفضل من أجل الجميع.

وجاءت الجلسة الثانية بعنوان دور الوسائل الإعلامية الحديثة فى نبذ العنف ونشر ثقافة السلام، أدار الجلسة الإعلامى أحمد حسين
وتضمنت الجلسة دور الإعلام المرئي فى نبذ العنف ونشر ثقافة السلام، حيث شارك في هذه الجلسة الإعلامية علا شوشة والصحفي محمد اسماعيل عمر والمخرج أحمد السيد.

وأكدوا على دور وسائل الإعلام كونها من أقوى أدوات الاتصال العصرية التي تعين الجمهور المتلقي على معايشة العصر والتفاعل معه خاصة في ظل ثورة الاتصال والمعلومات فقد جعلت من العالم قرية الكترونية صغيرة.

وأشاروا إلى أن صنع السلام بحقيقته مسيرة طويلة لابد لها ان تنطلق لتتمكن من رسم ملامح المستقبل والمشاركة الفعالة في بناء أسس مجتمع مدني يتمتع فيه الأفراد بالعدالة والمساواة والحرية والرخاء الاقتصادي، بما من شأنه تحجيم العوامل التي دفعت البعض نحو التفكير في الارتماء في أحضان الإرهاب للحصول على المال أو السلطة أو للانتقام والتعبير عن رفض الواقع وقبول الآخر، ويقع هذا واجبًا على الحكومات المركزية والمحلية.

وانتهت الحفلة بتكريم أكثر من 1000 طالب تم تدريبهم خلال الفترة الماضية بشكل مجاني بالكامل في المنح التدريبية التي يقدمها مجلس الشباب المصري.
مجلس الشباب المصري ينظم منتدى شبابنا صناع السلام.. صور
مجلس الشباب المصري ينظم منتدى شبابنا صناع السلام.. صور
مجلس الشباب المصري ينظم منتدى شبابنا صناع السلام.. صور
مجلس الشباب المصري ينظم منتدى شبابنا صناع السلام.. صور
مجلس الشباب المصري ينظم منتدى شبابنا صناع السلام.. صور
مجلس الشباب المصري ينظم منتدى شبابنا صناع السلام.. صور
مجلس الشباب المصري ينظم منتدى شبابنا صناع السلام.. صور
مجلس الشباب المصري ينظم منتدى شبابنا صناع السلام.. صور
مجلس الشباب المصري ينظم منتدى شبابنا صناع السلام.. صور
مجلس الشباب المصري ينظم منتدى شبابنا صناع السلام.. صور
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